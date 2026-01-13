В новогодние праздники 2026 на Южном Урале в ДТП погибло четверо детей

Анализ трагических случаев показал, что значительная их часть могла быть предотвращена. Основными причинами стали грубые нарушения ПДД со стороны водителей: несоответствие скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование правил проезда перекрёстков и, что особенно страшно, непристёгнутые ремни безопасности как у взрослых, так и у детей-пассажиров.