В новогодние праздники 2026 на Южном Урале в ДТП погибло четверо детей

В Челябинской области за новогодние праздники в январе 2026 года произошло 14 ДТП с участием детей. Четыре из них оказались смертельными. Ещё 15 детей получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Анализ трагических случаев показал, что значительная их часть могла быть предотвращена. Основными причинами стали грубые нарушения ПДД со стороны водителей: несоответствие скорости, выезд на встречную полосу, игнорирование правил проезда перекрёстков и, что особенно страшно, непристёгнутые ремни безопасности как у взрослых, так и у детей-пассажиров.
Особое внимание ГИБДД обращает на тот факт, что в большинстве этих аварий за рулём автомобилей находились сами родители пострадавших или погибших детей. Ведомство констатирует, что некоторые взрослые допускают нарушения систематически, формируя устойчивую и смертельно опасную модель поведения на дороге.
«Автомобиль — это средство повышенной опасности. При перевозке детей необходимо быть вдвойне внимательнее и осторожнее», — констатируют в Госавтоинспекции, напоминая, что цена родительской беспечности может оказалаться непомерно высокой.