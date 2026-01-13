«Титаник» с баранами. Со дна озера достали стадо на 1332 трупа

«Общий ущерб для меня составил порядка 20 млн рублей, — говорит Усюбян. — Во-первых, цена погибших овец. Во-вторых, в разные дни работало от 5 до 23 спасателей, всех за свой счет я обеспечивал питанием, заказывал обеды, больше 300 тысяч рублей только на это потратил. Изначально был также разговор о том, что мне дадут место в районе, где можно будет захоронить животных. Потом сказали, что нет — надо вывозить аж в Татарстан, в Елабугу, 650 особей я уже отправил, сейчас договариваемся по скотомогильнику около Благовещенска (56 км от города Бирска — Ред.). Но все это еще полбеды — в итоге мне предъявили договор, по которому я должен оплатить работу спасателей, которых я не просил и не нанимал!».