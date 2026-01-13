«Титаник» с баранами. Со дна озера достали стадо на 1332 трупа

На озере Узеть Бирского района Башкирии завершилась масштабная операция по извлечению погибших овец. Часть стада местного фермера ушла под лед в середине декабря, и в итоге со дня подняли более 1,3 тыс. трупов животных. Это шокировало многих, потому что изначально сообщалось лишь о 200 павших особях. Теперь местные жители волнуются за состояние окружающей среды и качество воды. Предприниматель же возмущен тем, что власти требуют возместить затраты на спасательные работы и увезти туши подальше от места ЧП. Своей вины он не видит. Какие риски есть на самом деле и понесет ли кто-то ответственность за произошедшее, выяснял ufa.aif.ru.
«Они там размножались?».
Массовая гибель овец и баранов на озере Узеть произошла у хутора Луч, в 26 км от города Бирска, 15 декабря 2025 года. На следующий день МЧС Башкирии официально сообщило — под лед ушло 200 животных. Даже эта новость потрясла многих, но самое интересное было впереди. Уже через три дня спасатели сообщили о 356 тушах, через неделю их было 900. В новогодние каникулы число трупов увеличилось до 1,2 тыс.
«Какой-то “Титаник” с баранами», — написал один из пользователей в соцсетях.
«Они там размножаются что ли!» — пошутил другой.
«Через две недели три портсигара, три магнитофона….», — язвили в комментариях, вспоминая известную комедию.
«А не использовал ли фермер это озеро как скотомогильник? Ну не могло столько сразу провалиться!» — такую версию выдвинули многие и принялись активно высчитывать, может ли в принципе такое количество овец поместиться в мелководном водоеме без течения.
«Явно, с умыслом скрыть реальный масштаб бедствия, а также поголовья его отары. Очевидно, работал вчерную и уходил от налогов и прививок», — судачили в пабликах.
На озере работали спасатели Госкомитета по ЧС и Уфимского поискового-спасательного отряда МЧС. Сначала разрушали ледяной покров, потом водолазы опускались вниз через прорубь, находили туши и обвязывали их веревкой. Трупы животных поднимали на поверхность и с помощью техники вытаскивали на берег.
Операция по извлечению павших животных завершилась 12 января, в итоге всего из воды достали 1332 туши.
Кто в ответе?
Вопрос безопасности для людей и окружающей среды встал сразу после ЧП. Целое стадо трупов на дне — шутка ли! Тем более, как пишут местные жители, территория вокруг озера Узеть и без того давно загрязнена. Сельчане уверены: в озере можно найти трупы не только овец!
«Однажды поехали на озеро с семьёй, долго искали чистое место, — рассказывает местная жительница Ольга И. — Недалеко от дороги увидели, что-то живое, а над ним вороньё. Подошли, а там был жеребёнок, что с ним мы не знаем, на ноги не вставал, но был живой. Его живого клевали. Поехали искать пастухов, их ответ: “мы знаем, позвонили хозяину, сейчас приедет”. Мы там были до позднего вечера, никакой машины не было. С таким народом, у меня нет никаких сомнений, что там можно найти трупы других животных».
Однако судя по комментариям профильных ведомств, произошедшее — не такая уж и трагедия.
«Конечно, мы, как и положено, обследовали около 10% извлеченных туш животных на предмет наличия инфекционных заболеваний, — прокомментировал ufa.aif.ru начальник отдела организации и контроля противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии РБ Александр Деблик. — Все результаты были отрицательные. Вообще, поголовье овец у этого фермера большое — около 6 тыс. особей, и ветеринарный контроль ведется постоянно и комплексно, нарушений ранее не было. К этому фермеру у нас были вопросы в части учета поголовья: после поправок в законодательстве требуется ставить на учет каждую единицу поголовья, он же маркировал только взрослых, аргументируя это нехваткой средств. Но под лед ушли как взрослые, так и молодые особи. Этот фермер к нам раза три приезжал — он сам жутко расстроен из-за того, что произошло. Просто пастух не так повел стадо. Глупость человеческая вылилось в такое масштабное ЧП».
В Минэкологии Башкирии напомнили, что владелец стада уже привлекался к административной ответственности за нарушение водоохранного законодательства на этом же озере.
«В 2025 году по обращениям граждан Минэкологии РБ неоднократно фиксировало факты несанкционированного выпаса и организацию летнего лагеря для скота в прибрежной защитной полосе озера Узеть. В августе руководитель фермерского хозяйства привлекался к административной ответственности в виде штрафа по статьям 8.42 и 8.12.1 КоАП РФ. Подобная ситуация возникла вследствие игнорирования требований природоохранного законодательства», — прокомментировали в ведомстве.
Протоколов по факту массового ЧП в декабре, по-видимому, не составлено.
Санкций со стороны Роспотребнадзора тоже не последовало. Как пояснили в ведомстве, озеро Узеть не является официальным местом для купания, поэтому и санитарно-эпидемиологического заключения не требуется.
«Купаться там мы не рекомендуем в принципе, независимо от этого ЧП. Контроль же за состоянием водоема в целом осуществляет Минэкологии республики», — отметили в надзорном ведомстве.
Ответственные чиновники Бирского района республики вообще от комментариев отказались. Только в начале операции по извлечению животных ситуацию комментировал глава муниципалитета.
«За что я должен платить?».
Сам фермер Тагар Усюбян считает, что произошел несчастный случай и не винит ни себя, ни даже своих пастухов. По его словам, в день ЧП была сильная метель, и часть овец потянулась к углубленному участку, где рядом растет небольшой куст, потому что там меньше дул ветер. Другие по стадному инстинкту пошли за первыми. Но животные не поняли, что место рядом с кустом — припорошенный снегом тонкий лед. Из той группы выжила в итоге только одна овца.
«Как только все произошло, пастухи сразу позвонили мне, — рассказал Тагар Усюбян. — Они признались, что не смогли удержать животных, которые запутались и не туда пошли. Я сразу приехал, минут через 5 был, но все уже утонули. Спросил, сколько овец провалилось. Пастухи были в шоке от произошедшего, чуть не плакали, сказали, что вроде 200−300, это цифра потом и попала в СМИ. Произошел именно несчастный случай — такое бывает. Стадо вели вдоль берега, там были и беременные самки, и молодые особи. Пастухи просто не смогли их удержать. Какой дурак повел бы их через озеро с тонким льдом?».
По словам Усюбяна, изначально туши животных он решил вытаскивать из воды самостоятельно вместе со своими работниками. Но затем вмешались власти, которые заявили, что важно избежать человеческих жертв, и это должны делать профессиональные спасатели. Фермер согласился, но все обернулось не так, как он ожидал.
«Общий ущерб для меня составил порядка 20 млн рублей, — говорит Усюбян. — Во-первых, цена погибших овец. Во-вторых, в разные дни работало от 5 до 23 спасателей, всех за свой счет я обеспечивал питанием, заказывал обеды, больше 300 тысяч рублей только на это потратил. Изначально был также разговор о том, что мне дадут место в районе, где можно будет захоронить животных. Потом сказали, что нет — надо вывозить аж в Татарстан, в Елабугу, 650 особей я уже отправил, сейчас договариваемся по скотомогильнику около Благовещенска (56 км от города Бирска — Ред.). Но все это еще полбеды — в итоге мне предъявили договор, по которому я должен оплатить работу спасателей, которых я не просил и не нанимал!».
По словам главы КФХ, сумма финансовых требований от республиканских властей в договоре не прописана, но устно, при встрече в Аварийно-спасательной службе РБ, ему было озвучена примерная стоимость работ спасателей — 100 тыс. рублей за один рабочий день.
«Такие деньги я заплатить не могу, поэтому если меня будут дожимать, я либо запишусь на личный прием к главе республики, либо, если он меня не примет, просто продам все и уйду из этого района, — говорит Тагар Усюбян. — Я работаю здесь уже 20 лет, помимо овец, у меня 1,5 тыс. голов КРС и 500 голов лошадей. Если от меня отстанут, думаю, я восстановлюсь, несмотря на убытки, за 1−2 года».
При этом предприниматель признает, что территория вокруг озера загрязнена, но опять же себя в этом не винит.
"Эти луга вокруг озера еще с советских лет были пастбищами, — заявил он. — Я участок под пастбища арендую. Тот случай, когда меня оштрафовали в прошлом году — там погибла одна овца! Просто какой-то рыбак, нехороший человек, разослал фото по всем соцсетям. Овцу в итоге я сам искал, так и не нашел, но штраф мне выписали. Сейчас все только и говорят об этих моих овцах, но в озере зимой вся рыба вообще погибает — это сами рыбаки говорят. Подумали бы лучше об этом!
Сейчас я несу огромные убытки. Штрафы мне только что не выписали — но за что, послушайте? Овец доставали — они опухшие были. Вода ледяная, туши даже не начали разлагаться. Все животные чистые, без инфекций — так теперь еще и за работу спасателей заплатить!".
В Аварийно-спасательной службе и Госкомитете по ЧС РБ заявление фермера об оплате работы спасателей оставили без комментариев.
Ufa.aif.ru cледит за развитием событий.