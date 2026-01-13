Ричмонд
Склон Торатау признали опасным для зимних забав на «ватрушках»

Администрация геопарка «Торатау» просит не кататься на тюбингах с горы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники геопарка «Торатау» обеспокоились из-за новой народной традиции. Жители республики облюбовали один из склонов древней горы для катания на надувных тюбингах.

В администрации напомнили, что Торатау — это прежде всего охраняемый природный объект, отличное место для пеших прогулок и красивых кадров, но его склоны совершенно не приспособлены для таких развлечений. Спуск с горы совершенно не контролируется, нет безопасной площадки внизу, и нет никакой уверенности, что на пути не встретятся камни или деревья.

Как безопасную альтернативу в геопарке предложили специально подготовленную трассу в горнолыжном центре «Куш-Тау». Там, по их словам, все устроено так, чтобы отдых был и веселым, и без риска для здоровья.

