Склон Торатау признали опасным для зимних забав на «ватрушках»

В администрации напомнили, что Торатау — это прежде всего охраняемый природный объект, отличное место для пеших прогулок и красивых кадров, но его склоны совершенно не приспособлены для таких развлечений. Спуск с горы совершенно не контролируется, нет безопасной площадки внизу, и нет никакой уверенности, что на пути не встретятся камни или деревья.