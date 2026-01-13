Прокуратура обжаловала УДО сына полковника, устроившего смертельное ДТП на Урале

Прокуратура не согласилась с решением суда, указав, что Васильев ранее привлекался к административной ответственности — будучи пешеходом, перешел проезжую часть дороги не по пешеходному переходу. Кроме того он не полностью погасил исковые обязательства перед потерпевшими и подвергался взысканиям в исправительных учреждениях. Также суд не учел возражения потерпевших против освобождения.