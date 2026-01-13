Ричмонд
Прокуратура обжаловала УДО сына полковника, устроившего смертельное ДТП на Урале

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении сына полковника Росгвардии из Екатеринбурга Владимира Васильева, осужденного за смертельную аварию в 2019-м, сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

В декабре 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отпустил его по УДО.

Как сообщили в прокуратуре, на момент рассмотрения ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении неотбытая часть назначенного Васильеву наказания составила 1 год 4 месяца. Суд посчитал, что Васильев имеет положительную характеристику, погасил значительную часть обязательств перед потерпевшими и поощрялся администрацией исправительного учреждения, в силу чего может быть освобожден по УДО.

Прокуратура не согласилась с решением суда, указав, что Васильев ранее привлекался к административной ответственности — будучи пешеходом, перешел проезжую часть дороги не по пешеходному переходу. Кроме того он не полностью погасил исковые обязательства перед потерпевшими и подвергался взысканиям в исправительных учреждениях. Также суд не учел возражения потерпевших против освобождения.

Авария произошла 4 августа 2019 года в центре Екатеринбурга. Владимир Васильев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Kia Rio и столкнулся с такси Lada, стоявшим на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате ДТП на месте скончались водитель такси Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

В марте 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Васильеву наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В сентябре 2023 года апелляционная инстанция снизила срок до 8 лет и 11 месяцев.

В марте 2024 года суд удовлетворил ходатайство Васильева об УДО, но в конце мая того же года Верховный суд Чувашии отменил данное постановление. В ноябре 2024 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство адвоката об УДО. В январе 2025 Свердловский районный суд отказал Васильеву в УДО.

