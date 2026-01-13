Омич поиграл на «бирже» и остался должен банку 820 000 рублей

Очередной омич серьезно пострадал от мошенников из-за желания «поиграть» на бирже с целью получения легких денег. Общая сумма ущерба от действий неудачного 61-летнего «брокера» составила 1,5 миллиона рублей.
Проблема началась у пожилого жителя Кировского округа, когда он увидел в сети Интернет рекламу быстрого заработка на инвестициях. Мужчина перешел по ссылке, зарегистрировался на сайте и оставил заявку через форму обратной связи. Затем ему поступил звонок от «аналитика инвестиционной компании». Собеседник предложил попробовать свои силы в сфере инвестиций. Рассказал, как можно эффективно заработать методом небольших вложений в компанию.
Далее омичу стали поступать задания на покупку-продажу золота, драгоценных металлов, цифровой валюты на электронной площадке. Первоначально мужчина внес 50 000 рублей, а для дальнейшего увеличения заработка требовались более крупные суммы. В декабре поступило очередное задание на покупку денежных средств, но якобы в этот момент произошла ошибка на брокерском сайте. Для продолжения работы требовался плановый вывод средств. Отражающаяся в личном кабинете сумма прибыли в 30 000 долларов оказалась недоступной для вывода. А различные способы, которые предлагал менеджер, также не работали и требовали дополнительных вложений.
Только тогда пожилой «брокер» понял, что имел дело с мошенниками и обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба 1 525 000 рублей, из которых 820 000 рублей — кредитные средства, которые омич взял в банке для игры на бирже.