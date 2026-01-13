Омич поиграл на «бирже» и остался должен банку 820 000 рублей

Далее омичу стали поступать задания на покупку-продажу золота, драгоценных металлов, цифровой валюты на электронной площадке. Первоначально мужчина внес 50 000 рублей, а для дальнейшего увеличения заработка требовались более крупные суммы. В декабре поступило очередное задание на покупку денежных средств, но якобы в этот момент произошла ошибка на брокерском сайте. Для продолжения работы требовался плановый вывод средств. Отражающаяся в личном кабинете сумма прибыли в 30 000 долларов оказалась недоступной для вывода. А различные способы, которые предлагал менеджер, также не работали и требовали дополнительных вложений.