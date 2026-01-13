РИА: два танкера были атакованы украинскими БПЛА в Черном море

В акватории Черного моря два иностранных нефтяных танкера получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Инцидент произошел вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, повреждения зафиксированы на судах Delta Harmony и Matilda. Удары пришлись на грузовое оборудование, но они остаются на ходу и сохраняют плавучесть.
Танкеры были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг». Данные предприятия занимаются разработкой крупнейших месторождений в Казахстане, а в число их акционеров входят американские энергетические компании.
В Каспийском трубопроводном консорциуме от официальных комментариев по поводу инцидента отказались.
По информации источников агентства Reuters, число пострадавших судов может быть больше. Сообщается, что под удар также могли попасть танкеры Freud и Delta Supreme.