РИА: два танкера были атакованы украинскими БПЛА в Черном море

Вблизи Новороссийска атаке украинских дронов подверглись два иностранных танкера, зафрахтованных для перевозки казахстанской нефти. Оба судна получили повреждения, но сохраняют ход.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В акватории Черного моря два иностранных нефтяных танкера получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Инцидент произошел вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, повреждения зафиксированы на судах Delta Harmony и Matilda. Удары пришлись на грузовое оборудование, но они остаются на ходу и сохраняют плавучесть.

Танкеры были зафрахтованы международными консорциумами «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг». Данные предприятия занимаются разработкой крупнейших месторождений в Казахстане, а в число их акционеров входят американские энергетические компании.

В Каспийском трубопроводном консорциуме от официальных комментариев по поводу инцидента отказались.

По информации источников агентства Reuters, число пострадавших судов может быть больше. Сообщается, что под удар также могли попасть танкеры Freud и Delta Supreme.

