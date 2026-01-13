Присваивал зарплату фиктивной уборщицы: в Казани завели дело на замдиректора школы

В Казани прокуратура Приволжского района выявила махинации в одной из школ. Заместитель директора по административно хозяйственной части оформил на должность уборщицы женщину, которая фактически не работала. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Работник школы подделал табели учета рабочего времени и передал их в бухгалтерию «Центра бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Казани». На основании фальшивых документов женщине начислялась зарплата, которую в итоге присваивал замдиректора.
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.