Дело казанцев, незаконно обналичивших 6 млрд рублей, направили в суд

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, в 2024 году руководитель «Смарт строй» создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. В период с 2017 по 2019 годы руководитель коммерческой компании уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 67 млн руб., а в 2019—2021 годах осуществлял переводы по поддельным документам.