Дело казанцев, незаконно обналичивших 6 млрд рублей, направили в суд

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, в 2024 году руководитель «Смарт строй» создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконными финансовыми операциями. В период с 2017 по 2019 годы руководитель коммерческой компании уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 67 млн руб., а в 2019—2021 годах осуществлял переводы по поддельным документам.
Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 67 млн руб., из которых в ходе следствия возмещено 1,9 млн руб.
Их обвиняют по п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (Организация либо участие в преступном сообществе). На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 77,8 млн руб.