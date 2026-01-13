Девять жизней. Врачи из Петербурга проверят роддом после смерти младенцев

В Новокузнецк направили врачей из Санкт-Петербурга для проверки роддома № 1, где за новогодние праздники умерли девять новорождённых. В проверке участвуют специалисты Педиатрического университета, а ситуацию уже комментируют федеральные ведомства и эксперты — в том числе о возможной роли респираторных инфекций.