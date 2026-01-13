Девять жизней. Врачи из Петербурга проверят роддом после смерти младенцев

В Новокузнецк направили врачей из Санкт-Петербурга для проверки роддома № 1, где за новогодние праздники умерли девять новорождённых. В проверке участвуют специалисты Педиатрического университета, а ситуацию уже комментируют федеральные ведомства и эксперты — в том числе о возможной роли респираторных инфекций.
Команда из Петербурга и Москвы.
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Кемеровскую область направлена межведомственная группа специалистов — из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.
Информацию подтвердили в СПбГПМУ и Минздраве РФ. Группу возглавляет руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Врачи участвуют в проверке работы службы родовспоможения Новокузнецкого роддома № 1, где произошла массовая гибель младенцев.
«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета», — сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Самому младшему — три дня.
По данным следствия и региональных властей, с 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Пик смертности пришёлся на 8 января, когда за сутки скончались сразу трое младенцев. Самому младшему было всего три дня.
По информации Telegram-канала 112, у детей диагностировали внутриутробные либо неонатальные инфекции, которые дали критические осложнения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Главного врача роддома временно отстранили от должности.
Роддом закрыли.
После случившегося в роддоме № 1 прекратили госпитализацию беременных и рожениц. Официальная версия — вспышка гриппа и респираторной инфекции. Неофициально источники связывают закрытие именно с гибелью детей.
На город с населением около 530 тысяч человек фактически остался один роддом, принимающий роды.
«Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — сообщили представители больницы им. Г. П. Курбатова в соцсетях.
Как пишет kuzbass.aif.ru, роддом закрыли минимум на 2−3 недели. Собеседники в медицинской среде утверждают, что учреждение якобы долгое время не закрывали на полноценную санитарную обработку.
Молча выписали.
Одна из пациенток роддома рассказала, что выписка произошла внезапно.
«Я как раз в этот момент лежала в роддоме № 1, и нас резко выписали. Я испугалась, думала, какую опасную фигню кто притащил. Резко на выписку и сказали кварцевать», — написала на форуме жительница Новокузнецка Елена (имя изменено).
По её словам, в тот же день в отделение поступила женщина с кашлем и в маске, а ранее плановое УЗИ никто не отменял.
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил факт гибели девяти младенцев и сообщил о проверке.
«Да, имеет место быть, ситуация произошла. В данный момент идёт разбирательство, выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации. После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию о происходящем», — сказал он.
Следственный комитет и прокуратура Кузбасса также проводят собственные расследования.
Итоги проверки с участием петербургских педиатров и федеральных специалистов пока не обнародованы. Окончательные причины смерти детей станут известны после анализов и экспертиз. Региональный Минздрав пообещал дать официальный комментарий по итогам работы комиссии. Пока же роддом № 1 остаётся закрытым.
Даже «обычная простуда» опасна.
На фоне трагедии эксперты обращают внимание на возможную роль респираторных инфекций, которые нередко переносятся взрослыми бессимптомно. Врач клинической лабораторной диагностики, директор по лабораторной медицине компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич отметила, что даже лёгкие ОРВИ могут быть смертельно опасны для новорождённых.
«ОРВИ, которые взрослые и подросшие дети часто переносят легко или даже незаметно, для младенцев могут быть фатально опасны», — пояснила она.
По словам специалиста, иммунитет новорождённых крайне уязвим, а защита за счёт материнских антител нестабильна. Особую опасность представляет респираторно-синцитиальный вирус, который у взрослых может проходить почти без симптомов.
«Даже минимальные проявления инфекции, на которые взрослый не обращает внимания, для младенца могут оказаться критичными. Поэтому при работе с новорождёнными принципиально важна точная лабораторная диагностика», — подчеркнула Станкевич.