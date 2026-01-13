Массовая авария с пассажирским автобусом произошла в Новосибирске

По словам свидетелей, причиной столкновения мог стать водитель Kia Rio. Он попытался перестроиться между двумя автомобилями, однако не рассчитал манёвр, что привело к цепной аварии. В результате ДТП движение на участке оказалось затруднено. Объезд возможен только по трамвайным путям, из-за чего на дороге начала формироваться пробка в час пик.