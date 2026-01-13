Ричмонд
Массовая авария с пассажирским автобусом произошла в Новосибирске

Массовое ДТП произошло 13 января на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Участниками аварии стали минивэн Honda Odyssey, седан Kia Rio, «Газель» и пассажирский автобус маршрута № 264. Об инциденте сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник: Telegram-канал АСТ-54 Black

По словам свидетелей, причиной столкновения мог стать водитель Kia Rio. Он попытался перестроиться между двумя автомобилями, однако не рассчитал манёвр, что привело к цепной аварии. В результате ДТП движение на участке оказалось затруднено. Объезд возможен только по трамвайным путям, из-за чего на дороге начала формироваться пробка в час пик.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, в аварии никто не пострадал. ДТП оформили как происшествие с материальным ущербом.

Ранее мы писали, что автоледи сбила ребёнка на пешеходном переходе в Новосибирске. Елизавета Казакова.