Женщина рассказала, что ей занесли инфекцию в роддоме в Новокузнецке

«Поступила в роддом Nº1 с высоким давлением на 30 неделе беременности. По приезде в роддом направили в реанимацию на 4 этаж в родблок. Там и установили мочевой катетер без санитарной обработки! Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей. По приезде домой через сутки начались ужасные боли со стороны почек. После рождения выяснилось, что ребенок получил ту же палочку (возбудителя инфекции — ред.), что и я», — сказала женщина.