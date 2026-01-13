Ричмонд
В Башкирии на Крещение откроют почти сто купелей

МЧС опубликовало предварительный перечень мест для крещенских купаний.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии готовятся к традиционным крещенским купаниям. По предварительным данным МЧС, в праздничную ночь откроют 98 купелей в 46 районах и 9 городах республики.

Актуальный список мест, где можно будет окунуться, опубликован на сайте ведомства. Информация будет уточняться вплоть до 18 января.

Для жителей Уфы в списке значатся несколько купелей в разных районах города:

— В Кировском районе — на реке Белой возле Монумента дружбы.

— В Демском районе — на озере Кустаревское в микрорайоне Яркий.

— В Ленинском районе — на старице реки Белая у стадиона «Водник» в микрорайоне Затон.

— В Октябрьском районе — на озере Кашкадан напротив площади.

— В Орджоникидзевском районе — на реке Белой рядом с спортивным комплексом «Биатлон».

— В Советском районе — на Солдатском озере.

Список может меняться, поэтому перед поездкой стоит проверять информацию на сайте МЧС.

