В Башкирии на Крещение откроют почти сто купелей

В Башкирии готовятся к традиционным крещенским купаниям. По предварительным данным МЧС, в праздничную ночь откроют 98 купелей в 46 районах и 9 городах республики.
Актуальный список мест, где можно будет окунуться, опубликован на сайте ведомства. Информация будет уточняться вплоть до 18 января.
Для жителей Уфы в списке значатся несколько купелей в разных районах города:
— В Кировском районе — на реке Белой возле Монумента дружбы.
— В Демском районе — на озере Кустаревское в микрорайоне Яркий.
— В Ленинском районе — на старице реки Белая у стадиона «Водник» в микрорайоне Затон.
— В Октябрьском районе — на озере Кашкадан напротив площади.
— В Орджоникидзевском районе — на реке Белой рядом с спортивным комплексом «Биатлон».
— В Советском районе — на Солдатском озере.
Список может меняться, поэтому перед поездкой стоит проверять информацию на сайте МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.