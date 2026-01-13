В Новосибирске эвакуировали педагогов и учеников школы № 216

Причины эвакуации остаются пока неофициально не подтверждены, однако, по данным из социальных сетей, рассматривается версия о возможном сообщении о заложенной бомбе. Другая версия, озвученная свидетелями, — сработавшая пожарная сигнализация. В самой школе комментариев по поводу произошедшего не дают.