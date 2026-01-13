Ричмонд
В Новосибирске эвакуировали педагогов и учеников школы № 216

Эвакуация произошла из-за звонка о минировании.

Источник: Telegram-канал АСТ-54 Black

В новосибирской школе № 216, расположенной на улице Виталия Потылицина, сегодня утром произошла экстренная эвакуация учеников и преподавательского состава. По словам очевидцев, сигнал тревоги прозвучал внезапно, заставив всех покинуть здание.

Причины эвакуации остаются пока неофициально не подтверждены, однако, по данным из социальных сетей, рассматривается версия о возможном сообщении о заложенной бомбе. Другая версия, озвученная свидетелями, — сработавшая пожарная сигнализация. В самой школе комментариев по поводу произошедшего не дают.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что после тщательного обследования здания школы никаких опасных предметов обнаружено не было. Очевидцы также отмечают оперативность проведения эвакуации.