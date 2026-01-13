В Забайкалье экс-министр ЖКХ обвиняется в превышении полномочий

В Забайкалье бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Головинкин обвиняется в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой пресс-службу СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
— В 2023 году чиновник не обеспечил казначейское сопровождение при предоставлении бюджетной субсидии на сумму свыше 700 миллионов рублей. Эти средства были выделены на перевод частных домов с угольного на газовое отопление, — пояснили в ведомстве.
Из-за того, что не было контроля за тем, как тратятся деньги, связанные с компанией люди украли более 115 миллионов рублей, и работы по газификации так и не были сделаны.
