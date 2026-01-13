Экс-заместителю губернатора Дона Лилии Федотовой продлен арест до 3 февраля

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», уголовное дело в отношении экс-заместителя губернатора завели в начале 2025 года. По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых.