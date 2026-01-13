Ричмонд
Три исторические усадьбы в центре Уфы могут лишиться охранного статуса

На Гоголя в Уфе хотят снести старинные здания, чтобы построить их копии.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы три старинных здания могут лишиться статуса объектов, охраняемых государством. Речь идет об усадьбах, расположенных по соседству на улице Гоголя, в домах 48, 50 и 52.

Как сообщила в социальных сетях руководитель местного отделения Всероссийского общества охраны памятников Эльза Маулимшина, их планируют снять с охраны. По ее данным, старые здания хотят снести, а на их месте построить новые, внешне похожие.

На этих адресах находятся усадьбы Кобяковых, Визгалова и Симонова. Эти здания были построены на рубеже XIX и XX веков. Ранее мэрия Уфы выставляла их на продажу. Охранный статус как выявленные объекты культурного наследия они получили в 2020 году.

