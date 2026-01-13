Три исторические усадьбы в центре Уфы могут лишиться охранного статуса

На этих адресах находятся усадьбы Кобяковых, Визгалова и Симонова. Эти здания были построены на рубеже XIX и XX веков. Ранее мэрия Уфы выставляла их на продажу. Охранный статус как выявленные объекты культурного наследия они получили в 2020 году.