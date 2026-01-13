ГАИ показала видео массового ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД в Минске. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Нарушение правил маневрирования привело к ДТП на МКАД», — отметили в ГАИ.
Согласно предварительным данным, во вторник, 13 января, 63-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Suzuki, ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 28 километра в момент перестроения он не убедился в безопасности маневра и спровоцировал столкновение с грузовиком KAMAZ.
В Минске случилось ДТП с тремя авто и грузовиком на МКАД. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
От случившегося удара авто Suzuki отбросило на разделительное ограждение, а затем на автомобиль Volkswagen Golf и на Volkswagen Passat. В ГАИ отметили, что в результате аварии никто не пострадал, у машин механические повреждения.
Ранее мы писали, что школьник попал в больницу после катания на тюбинге под Барановичами: «Наехал на кочку и ударился головой о землю».
Тем временем минчанка лишилась 40 000 рублей на лечение ребенка, ответив на телефонный звонок.
А еще гродненец из ревности порвал паспорт бывшей жены и может сесть на два года.