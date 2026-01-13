Жестокое убийство в Молдове: Сын расправился с отцом и скрылся с места преступления — полиция ведет розыск

В Чимишлии расследуют убийство пенсионера: под подозрением — сын жертвы.
Трагедия произошла 11 января в селе Батыр. В частном доме был найден труп 81-летнего мужчины.
Судмедэксперт обнаружил на теле погибшего многочисленные признаки насильственной смерти, в том числе рану в области головы. По предварительной версии полиции, сельчанина убил его 45-летний сын. Совершив преступление, подозреваемый скрылся с места происшествия, пишет pulsmedia.md.
В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск подозреваемого и устанавливают все обстоятельства случившегося.
