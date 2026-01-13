Ричмонд
Вынесен приговор 29 членам самарской ОПГ за махинации на 1,8 млрд рублей

В Самарской области вынесен приговор 29 участникам преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Через счета подставных фирм преступники провели более 1,8 млрд рублей, а часть незаконной прибыли была вложена в строительство коммерческой недвижимости в Тольятти.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Завершился судебный процесс над участниками масштабного преступного сообщества, занимавшегося незаконными банковскими операциями и легализацией доходов. Перед судом предстали 29 человек, включая организатора. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

Преступную схему в 2017 году создал тольяттинский адвокат, привлекший 28 местных жителей. Группа специализировалась на незаконной банковской деятельности: через расчетные счета подконтрольных им фирм-однодневок прошло более 1,8 млрд рублей. Чистый доход участников махинаций составил как минимум 150 млн рублей.

Чтобы «отмыть» часть прибыли, банда вложила 50 млн рублей в строительство недвижимости в Тольятти. Готовые объекты зарегистрировали на компанию, связанную с организатором.

В рамках расследования следователи провели более 110 обысков, назначили 15 экспертиз, допросили сотню свидетелей и изучили свыше 500 банковских выписок.

Суд признал всех фигурантов виновными в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупном размере. Все фигуранты проведут от 3 до 19 лет в колониях общего режима.