Вынесен приговор 29 членам самарской ОПГ за махинации на 1,8 млрд рублей

В Самарской области вынесен приговор 29 участникам преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег. Через счета подставных фирм преступники провели более 1,8 млрд рублей, а часть незаконной прибыли была вложена в строительство коммерческой недвижимости в Тольятти.