Власти Башкирии планируют сократить долю бедных до 7,6%

Правительство Башкирии поставило на год две важные социальные задачи. Об этом на заседании заявил премьер-министр республики Андрей Назаров.
Первая цель — снизить долю людей, живущих за чертой бедности, до 7,6%. Вторая — увеличить среднюю продолжительность жизни жителей региона. По планам, в 2026 году этот показатель должен достичь 75 лет.
Напомним, уровень бедности показывает, какая часть населения не может заработать достаточно, чтобы покрыть свои основные потребности: еду, жилье, одежду и прочее. По данным за третий квартал 2025 года, в России чертой бедности считается доход ниже 16 980 рублей в месяц.
