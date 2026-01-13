Ричмонд
Власти Башкирии планируют сократить долю бедных до 7,6%

Правительство республики хочет увеличить продолжительность жизни и снизить бедность.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Башкирии поставило на год две важные социальные задачи. Об этом на заседании заявил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Первая цель — снизить долю людей, живущих за чертой бедности, до 7,6%. Вторая — увеличить среднюю продолжительность жизни жителей региона. По планам, в 2026 году этот показатель должен достичь 75 лет.

Напомним, уровень бедности показывает, какая часть населения не может заработать достаточно, чтобы покрыть свои основные потребности: еду, жилье, одежду и прочее. По данным за третий квартал 2025 года, в России чертой бедности считается доход ниже 16 980 рублей в месяц.

