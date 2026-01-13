Власти Башкирии планируют сократить долю бедных до 7,6%

Напомним, уровень бедности показывает, какая часть населения не может заработать достаточно, чтобы покрыть свои основные потребности: еду, жилье, одежду и прочее. По данным за третий квартал 2025 года, в России чертой бедности считается доход ниже 16 980 рублей в месяц.