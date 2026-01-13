Дело о гибели младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СКР

О гибели новорожденных в новокузнецком роддоме стало известно сегодня. Еще четыре ребенка находятся под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что дети начали умирать с 4 января. Медучреждение закрыли на карантин, главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности. В роддоме проводят проверку сотрудники прокуратуры, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.