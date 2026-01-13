Ричмонд
Дело о гибели младенцев в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о первоначальных результатах расследования дела о гибели новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке. Также он поручил передать дело в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Источник: РИА "Новости"

Дело расследуется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, с начала января в роддоме скончались девять младенцев. Бастрыкин также поручил проверить информацию из СМИ о случаях травмирования и смерти детей в роддоме, случившихся ранее.

О гибели новорожденных в новокузнецком роддоме стало известно сегодня. Еще четыре ребенка находятся под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что дети начали умирать с 4 января. Медучреждение закрыли на карантин, главврача больницы Виталия Хераскова временно отстранили от должности. В роддоме проводят проверку сотрудники прокуратуры, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.