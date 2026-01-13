Ричмонд
В Ростове после ДТП пешехода отбросило под колеса автобуса, пострадавший погиб

65-летний мужчина погиб под колесами легковой машины и автобуса в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сразу две машины наехали на 65-летнего пешехода, пострадавший скончался на месте. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла рано утром 13 января на улице Красноармейской. По предварительной версии, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Сначала его сбил автомобиль «Шкода Октавия», после этого мужчину отбросило на встречную полосу, под колеса автобуса № 98 «Первомайская — Красный Аксай».

Правоохранители, в том числе следователи МВД, уже побывали на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Жителм Дона напоминают: переходить дорогу нужно только в разрешенных местах. Водителям также свледует быть внимательными и осторожными на дорогах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

