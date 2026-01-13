В Ростове после ДТП пешехода отбросило под колеса автобуса, пострадавший погиб

Авария произошла рано утром 13 января на улице Красноармейской. По предварительной версии, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Сначала его сбил автомобиль «Шкода Октавия», после этого мужчину отбросило на встречную полосу, под колеса автобуса № 98 «Первомайская — Красный Аксай».