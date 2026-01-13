Шесть автомобилей столкнулись в Ленинском округе Иркутска, есть пострадавшие

Вечером около 19 часов в Ленинском округе Иркутска произошло массовое ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 37-летний владелец иномарки «Субару Форестер» ехал со стороны микрорайона Иркутск-2 в сторону улицы Розы Люксембург.
— На улице Трактовой автомобилист не справился с управлением и врезался в «Тойоту Рав 4», которая двигалась в попутном направлении, — пояснили в полиции.
Японская иномарка отлетела на «Хендэ Солярис» УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Удар привел к тому, что японская иномарка отлетела на «Хендэ Солярис». Далее, «Солярис» «врезался в маршрутный автобус “Нефаз 5299”, а также в “Хонда Орхе” и “Тойота Пассо”. В такой аварии водители машин “Субару Форестер” и “Хендэ Солярис” получили травмы и были доставлены в больницу.