Бывшего зампреда правительства Ивановской области задержали

Уголовное дело было заведено следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области при координирующей роли прокуратуры. Там же оно находится на контроле, добавили в пресс-службе надзорного ведомства. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности.