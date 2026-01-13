Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась защиты леса в заказнике «Белокатайский» от вырубки

Суд запретил заготавливать лес на охраняемой территории в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Природоохранная прокуратура Башкирии пресекла незаконную вырубку леса на особо охраняемой территории. Речь идет о государственном зоологическом заказнике «Белокатайский».

Прокуроры выяснили, что региональное Министерство лесного хозяйства передало бизнесмену в аренду для лесозаготовок участок больше 270 гектаров. Проблема в том, что на землях заказника такая деятельность полностью запрещена.

Прокуратура подала в суд и потребовала изменить договор аренды, убрав из него территорию заказника. Суд согласился с этими доводами и удовлетворил требование. Теперь вырубать лес на этой охраняемой земле будет нельзя.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.