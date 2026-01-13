Прокуратура добилась защиты леса в заказнике «Белокатайский» от вырубки

Природоохранная прокуратура Башкирии пресекла незаконную вырубку леса на особо охраняемой территории. Речь идет о государственном зоологическом заказнике «Белокатайский».
Прокуроры выяснили, что региональное Министерство лесного хозяйства передало бизнесмену в аренду для лесозаготовок участок больше 270 гектаров. Проблема в том, что на землях заказника такая деятельность полностью запрещена.
Прокуратура подала в суд и потребовала изменить договор аренды, убрав из него территорию заказника. Суд согласился с этими доводами и удовлетворил требование. Теперь вырубать лес на этой охраняемой земле будет нельзя.
