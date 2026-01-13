«Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти», — говорится в сообщении.
Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах с судами
АСТАНА, 13 янв — РИА Новости. Минэнерго Казахстана подтвердило сообщения об инцидентах в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с двумя танкерами, задействованными в транспортировке казахстанской нефти, говорится в сообщении ведомства.