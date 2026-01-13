Фатальная ошибка: СК назвал причину гибели 48 человек в катастрофе Ан-24

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ озвучило предварительную причину авиакатастрофы, которая произошла 24 июля 2025 года. Около 13:00 по местному времени самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение при посадке в аэропорту Тынды Амурской области. Погибли все находившиеся на борту люди — 42 пассажира и 6 членов экипажа. Эта авиакатастрофа стала самой массовой по числу жертв в России с февраля 2018 года, когда в Подмосковье разбился Ан-148 и погиб 71 человек.
Какова основная причина авиакатастрофы Ан-24 в Амурской области.
По данным следствия, экипаж воздушного судна допустил ошибку из-за неверной установки давления на барометрическом высотометре. Летчики полагали, что прибор показывал высоту над уровнем взлетно-посадочной полосы аэропорта, а на самом деле высотометр показывал высоту над уровнем моря. Поэтому борт летел на 500 метров ниже безопасного уровня.
Учитывая, что Тында находится на высоте более 500 метров над уровнем моря, ошибка стала фатальной. В результате самолет задел кроны деревьев на склоне холма недалеко от Тынды, после чего разрушился и сгорел. В СК уточнили, что в момент трагедии борт был технически исправен, а погодные условия были благоприятными для посадки. При этом ливень и облачность на высоте от 200 до 600 метров не позволяли экипажу визуально наблюдать землю во время посадки.
Горящие обломки самолета обнаружили в 16 км от аэродрома Тынды спустя 2,5 часа после потери связи с бортом. На данный момент расследование уголовного дела не завершено.
Кто управлял разбившимся в Амурской области самолетом Ан-24.
Экипаж Ан-24 составлял шесть человек, все они были родом из Иркутской области. Командир воздушного судна — 61-летний Вячеслав Логвинов, второй пилот — 37-летний Кирилл Плаксин. Также на борту находились 30-летний бортмеханик Владимир Вохминцев, 43-летняя стюардесса Анастасия Бессмертная и два наземных инженера — 55-летний Виталий Колтунов и 28-летний Алексей Лысенко.
Откуда и куда летел Ан-24, кто были пассажирами рейса.
На борту самолета, летевшего по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, были 42 пассажира, в том числе 5 детей. Все они погибли. Среди них известный российский врач-хирург Леонид Майзель из Хабаровска и гражданин Китая.
Что произошло с авиакомпанией «Ангара» после катастрофы.
Ан-24 с бортовым номером RA-47315 эксплуатировался авиакомпанией «Ангара». 5 ноября 2025 года Росавиация аннулировала сертификат на выполнение коммерческих воздушных рейсов.
Правда ли, что разбившийся Ан-24 был выпущен на Украине.
Ан-24 с бортовым номером RA-47315 был выпущен Киевским авиационным заводом 29 января 1976 года, после чего эксплуатировался различными региональными авиакомпаниями РСФСР и России. В июле 2021 года самолет вошел в авиапарк «Ангары» и начал выполнять региональные рейсы в Восточной Сибири.
На момент катастрофы авиалайнер находился в эксплуатации 49 лет. Свидетельство летной годности № 2022210046 было выдано 5 июля 2021 года и оставалось действительным.
Что за самолет Ан-24?
Турбовинтовой пассажирский Ан-24 был создан в конце 50-х годов прошлого века Авиационным научно-техническим комплексом имени О. К. Антонова в Киеве для перевозки пассажиров или грузов на местных авиалиниях на расстоянии от 300 до 1200 км. Пассажировместимость — 50 человек, экипаж — 6 человек.
Первый полет произошел 29 октября 1959 года. Начало эксплуатации Ан-24 — 1962 год. Всего с 1959 по 1979 годы выпущено 1 367 машин.
Самые известные катастрофы Ан-24 в России в XXI веке.
За все время эксплуатации Ан-24 во всем мире в результате катастроф и серьезных аварий были потеряны более 170 самолетов Ан-24. Всего в этих происшествиях погибло свыше 2,2 тыс. человек.
В XXI веке в России произошли пять авиакатастроф с Ан-24 с человеческими жертвами.
16 марта 2005 года у поселка Варендей Ненецкого автономного округа экипаж принял за ВВП участок грунтовой дороги. В результате крушения погибли 28 человек.
3 августа 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Игарки ночью при плохих погодных условиях разбился борт авикомпании «Катэкавиа». Погибли 12 человек.
11 июля 2011 года из-за пожара в левом двигателе самолет совершил вынужденную посадку в акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска. Жертвами трагедии стали 7 человек.
27 июня 2019 года из-за отказа одного из двигателей Ан-24 выехал за пределы полосы в аэропорту Нижнеанграска, после чего столкнулся с очистным сооружением и загорелся. Погибли 2 человека.