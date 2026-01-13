Сон врачей во время родов и болезнь персонала: при каких обстоятельствах погибли дети в новокузнецком роддоме

Другая пациентка Маргарита рассказала, что при начале родов ей долго не оказывали помощь, а также якобы подсовывали документы на отказ от ребенка. Долгое отсутствие специалистов возле роженицы, по ее словам, обусловлено тем, что персонал уснул. Как пишет telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на женщину, ребенок родился больным и не дышал. Его положили в реанимацию, но маму туда не пускали. В разговоре с каналом Маргарита заявила, что заведующая назвала новорожденного уродом.