Сон врачей во время родов и болезнь персонала: при каких обстоятельствах погибли дети в новокузнецком роддоме

В новокузнецком роддоме в новогодние праздники погибли девять малышей.
В Новокузнецке девять малышей скончались в роддоме № 1 в период новогодних праздников. Причиной произошедшего могла стать бактериальная инфекция. Сейчас родители готовятся к похоронам, а в роддоме нашли 150 нарушений. Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал власти проверить в России не только все роддома, но и все социальные учреждения. Новая информация о трагедии — в материале URA.RU.
Из-за чего могли погибнуть дети.
Причиной смерти малышей могла стать бактериальная инфекция. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, в роддоме были нарушения системного контроля за состоянием персонала. Также он отметил, что уборка там происходила не вовремя.
Распространить инфекцию могла санитарка, которая заболела перед новогодними праздниками, пишет telegram-канал «Мурашко по коже». Родители малышей также ранее рассказывали, что санитарки нередко выполняли функции медсестер и даже могли присутствовать при родах. При этом отстраненный главврач новокузнецкого роддома Виталий Херасков заявил, что в больнице не подтвердили бактериальную инфекцию. Члены комитета Госдумы по охране здоровья направят запрос главе Кузбасса Илье Середюку для установления точных причин гибели девяти малышей в роддоме.
Мать винит врачей в распространении инфекции.
По словам одной из пациенток, в новогодние праздники некоторые сотрудники были больны.
Мама одного из погибших малышей Арина заявила, что персонал роддома № 1 был болен. По ее словам, в тот период персонал роддома кашлял и чихал, однако сотрудники не носили маски и перчатки.
«У него скакало давление, и малыша отправили в реанимацию — но младенец все равно умер. По словам врача, причиной стала остановка сердца, но позже вскрытие показало инфекцию», — цитирует telegram-канал Baza маму ребенка.
Другая пациентка Маргарита рассказала, что при начале родов ей долго не оказывали помощь, а также якобы подсовывали документы на отказ от ребенка. Долгое отсутствие специалистов возле роженицы, по ее словам, обусловлено тем, что персонал уснул. Как пишет telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на женщину, ребенок родился больным и не дышал. Его положили в реанимацию, но маму туда не пускали. В разговоре с каналом Маргарита заявила, что заведующая назвала новорожденного уродом.
Гибель может быть связана с длинными праздниками.
Смерть детей может быть связана с длительными новогодними праздниками, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, на период длительных каникул нагрузка на медперсонал и систему перинатальной помощи возрастает, поэтому требования к контролю должны быть «на несколько порядков выше».
«Вполне возможно, что дело в человеческом факторе, в новогодних праздниках. Мы являемся уникальной страной в мире, которая имеет такие большие новогодние праздники», — цитирует РИА Новости Рыбальченко.
В роддоме уже погибал ребенок.
До массовой гибели в роддоме № 1 уже погибал ребенок.
Ранее следствие уже возбуждало уголовное дело по причинении тяжкого вреда здоровью маме после сообщений о неудачных родах на раннем сроке в роддоме № 1 Новокузнецка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Как передавали региональные СМИ, в сентябре в telegram-канале Gorodad — Novokuznetsk появилась запись жительницы Новокузнецка, которая заявляла, что во время родов у ее сестры новорожденной девочке оторвали руку, после чего ребенок скончался. По ее словам, 22 сентября сестру с начавшейся родовой деятельностью на сроке беременности 21 неделя и четыре дня доставили в родильный дом № 1. Вскоре после публикации сообщение было удалено. «В то время управление Следственного комитета по региону заявило о проведении доследственной проверки», — сообщает РИА Новости.
Бастрыкин взялся за дело.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о тщательной проверке по факту гибели новорожденных. Позже Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о гибели малышей.
«По поручению председателя СКР Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело… передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сообщила официальная пресс-служба Следственного комитета в telegram-канале.
Родители готовятся к похоронам.
Родителям погибших детей пообещали оказать поддержку.
Семьи младенцев, погибших в результате инцидента в роддоме Новокузнецка, сейчас готовятся к похоронам. Отец одного из погибших детей Евгений рассказал, что его жена чувствует себя «никак». Кроме того, одним из детей, которые погибли в новокузнецком роддоме, был зачатый после пятой попытки экстракорпорального оплодотворения.
Родителям окажут всестороннюю помощь. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина. По ее словам, родители могут рассчитывать на психологическую поддержку, юридическое сопровождение, а также решение каких-либо социальных вопросов. Вторыгина подчеркнула, что работа должна быть оперативно организована в региональном правительстве, а комитет Госдумы будет содействовать и контролировать процесс, передает ТАСС.
В роддоме нашли 150 нарушений.
По словам одной из мам пациенток, в роддоме бегали тараканы. В целом с 2024 года в медучреждении выявили 150 нарушений, пишет NGS42.RU. В частности, речь идет о том, что персонал медучреждения не обеспечивал пациентов средствами для обработки рук. Как следует из данным Rusprofile.ru, в роддоме с 2015 года провели больше 105 проверок, 71 из них была внеплановой. Нарушения были выявлены в 30 случаях, пишет РИА Новости.
В Госдуме требуют проверить все соцучреждения.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал проверить все социальные учреждения в России после гибели девяти новорожденных в новокузнецком роддоме в новогодние праздники. В разговоре с URA.RU он заявил, что до сих пор остается непонятным, почему инцидент произошел именно в новогодние праздники и почему общество так поздно узнало о случившемся.
По его словам, причины трагедии могут скрываться в ошибке, халатности или умышленном сокрытии информации руководством учреждения или ответственных структур. Он призвал назначить виновным самые жестокие меры наказания. Парламентарий предложил использовать этот случай как основание для комплексной проверки учреждений здравоохранения, социальной сферы и детского отдыха.