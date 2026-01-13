Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в гостях

Как рассказали в пресс-службе ХК, игра с первых минут задала высокий темп. Уже на шестой минуте уфимцы получили численное преимущество, но после пары удалений игра перешла в формат «4 на 4». Именно в равных составах Ярослав Цулыгин подключился к атаке и открыл счет в матче. Дальше больше атаковали хозяева, но вратарь «Салавата» Семен Вязовой уверенно отражал броски. В конце периода уфимцы упустили отличный шанс забить еще один гол в выходе «три на один».