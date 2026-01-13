Ричмонд
Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в гостях

Уфимцы стартовали в гостевой серии с победы над «Авангардом».

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал гостевую победу, переиграв омский «Авангард» со счетом 4:3.

Как рассказали в пресс-службе ХК, игра с первых минут задала высокий темп. Уже на шестой минуте уфимцы получили численное преимущество, но после пары удалений игра перешла в формат «4 на 4». Именно в равных составах Ярослав Цулыгин подключился к атаке и открыл счет в матче. Дальше больше атаковали хозяева, но вратарь «Салавата» Семен Вязовой уверенно отражал броски. В конце периода уфимцы упустили отличный шанс забить еще один гол в выходе «три на один».

Второй период «Салават» начал с быстрой шайбы: Девин Броссо, оставшись один на один с вратарем, увеличил преимущество. Этот гол стал для него 100-м результативным баллом в КХЛ. Несмотря на давление со стороны «Авангарда» и новые сейвы Вязового, омичам удалось реализовать свое большинство и сократить отставание. Но еще до перерыва Джек Родуолд, добив шайбу после броска Дина Стюарта, вновь сделал разрыв в два мяча.

В третьем периоде уфимцы снова быстро поразили ворота: на 46-й минуте Шелдон Ремпал эффектно закрутил шайбу из-за ворот. Дальше команды обменялись опасными атаками. В самом конце матча «Авангард», заменив вратаря на шестого полевого игрока, сумел провести третью шайбу, но сравнять счет так и не успел. «Салават Юлаев» начинает выездную серию с победы.

