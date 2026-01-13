Baza: Обливавший людей кислотой мужчина хочет снизить размер выплат своей жертве

Андрей Сулейманов, который обливал кислотой жителей подмосковного Монино, планирует снизить размер выплат своей жертве Анастасии, которой пришлось перенести пять операций. Из-за поврежденных век девушка не может закрыть глаза и работать репетитором по английскому языку. Об этом во вторник, 13 января, сообщила Baza.
Согласно решению суда, мужчина обязан выплатить девушке три миллиона рублей, на данный момент девушка получила около 200 тысяч. В сентябре 2025 года Сулейманов, находясь в психиатрической больнице, потребовал сократить компенсацию до 400 тысяч рублей.
— Выяснилось, что в психбольнице № 2 имени Яковенко, где лечится Сулейманов, был собран врачебный консилиум. Врачи заключили, что пациент способен осознавать свои действия при оформлении нотариальной доверенности. После этого в учреждение пригласили нотариуса, который и оформил документ на ведение судебных дел — именно для снижения выплат, — говорится в публикации.
Анастасия обратилась с требованием проверки в Минздрав, Минюст Подмосковья и прокуратуру, но ведомства подтвердили законность процедуры.. При этом девушка рассказала, что Сулейманов получает пособия, а его мать сдает его арестованную квартиру. Сейчас Анастасия ожидает следующего заседания суда, передает Telegram-канал.
25 декабря 2025 года стало известно, что маньяк и каннибал из Новокузнецка Александр Спесивцев не выплатил миллион рублей, который суд обязал перечислить дочери одной из его жертв в качестве компенсации морального вреда. На данный момент задолженность мужчина по выплате компенсации составляет 938 тысяч рублей.