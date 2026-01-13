Baza: Обливавший людей кислотой мужчина хочет снизить размер выплат своей жертве

— Выяснилось, что в психбольнице № 2 имени Яковенко, где лечится Сулейманов, был собран врачебный консилиум. Врачи заключили, что пациент способен осознавать свои действия при оформлении нотариальной доверенности. После этого в учреждение пригласили нотариуса, который и оформил документ на ведение судебных дел — именно для снижения выплат, — говорится в публикации.