В Полтаве похитили мужчину, который чистил снег возле храма

В Сети появилось видео с похищением мужчины в Полтаве, который убирал снег рядом с храмом. Ролик опубликовали в Telegram.

Источник: Аргументы и факты

Мужчину, который чистил снег возле храма, похитили в Полтаве, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале блогера Шейха Тамира.

На кадрах видно, как несколько человек в форме силой уводят мужчину с улицы рядом с церковью.

Ранее сообщалось о другом инциденте с участием коммунальных работников. Во Львове сотрудница МВД, находившаяся рядом с представителями территориального центра комплектования, ударила ногой женщину из коммунальной службы, которая попросила не мешать уборке дороги. Пострадавшая сумела устоять и прогнала людей в форме лопатой.

Также сообщалось о запуске в Telegram специального бота для сбора жалоб на случаи незаконной мобилизации на Украине. С его помощью заявители могут направлять обращения о возможных нарушениях прав при условии, что ранее они пытались добиться защиты через украинские инстанции.