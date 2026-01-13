Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на два танкера в Черном море

На судне Matilda произошел взрыв, а танкер Delta Harmony загорелся, сообщили в министерстве.

Источник: Аргументы и факты

В акватории Черного моря вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаке беспилотников подверглись танкеры Matilda и Delta Harmony, сообщило в своем Telegram-канале Министерство энергетики Казахстана.

«Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на зафрахтованном дочерней организацией компании «Казмунайгаз» танкере Matilda, который шел под флагом Мальты, в результате удара дрона произошел взрыв без возгорания. Никто из членов экипажа не пострадали, танкер сохранил мореходность, критических повреждений корпуса не обнаружено.

В результате удара беспилотника танкер Delta Harmony, который под флагом Либерии, загорелся, пожар оперативно потушили. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер ожидал погрузки, однако на момент происшествия подача нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, рассказали в министерстве.

Ранее в пресс-службе «Казмунайгаз» рассказали, что танкер Matilda был атакован беспилотником вблизи объекта КТК. По данным компании, удар произошел 13 января. В компании сообщили, что загрузка судна казахстанской нефтью была запланирована на 18 января. Агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что в Черном море беспилотники атаковали два нефтяных танкера — Delta Harmony и Matilda.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше