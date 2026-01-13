Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на два танкера в Черном море

В акватории Черного моря вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаке беспилотников подверглись танкеры Matilda и Delta Harmony, сообщило в своем Telegram-канале Министерство энергетики Казахстана.
«Министерство энергетики Республики Казахстан подтверждает информацию об инцидентах, произошедших 13 января 2026 года в акватории Черного моря в районе морского терминала КТК с двумя судами, задействованными в транспортировке казахстанской экспортной нефти», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на зафрахтованном дочерней организацией компании «Казмунайгаз» танкере Matilda, который шел под флагом Мальты, в результате удара дрона произошел взрыв без возгорания. Никто из членов экипажа не пострадали, танкер сохранил мореходность, критических повреждений корпуса не обнаружено.
В результате удара беспилотника танкер Delta Harmony, который под флагом Либерии, загорелся, пожар оперативно потушили. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер ожидал погрузки, однако на момент происшествия подача нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, рассказали в министерстве.
Ранее в пресс-службе «Казмунайгаз» рассказали, что танкер Matilda был атакован беспилотником вблизи объекта КТК. По данным компании, удар произошел 13 января. В компании сообщили, что загрузка судна казахстанской нефтью была запланирована на 18 января. Агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что в Черном море беспилотники атаковали два нефтяных танкера — Delta Harmony и Matilda.