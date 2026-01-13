Сиделка украла ключи и навела сообщников на богатый дом в Италии: Трое граждан из Молдовы арестованы за избиение двух женщин и ограбление

В Италии ограбили 83-летнюю пенсионерку: арестованы трое граждан Молдовы.
В итальянской Падуе арестованы двое мужчин 32 и 33 лет и женщина — сиделка 83-летней пенсионерки. Их подозревают в ограблении квартиры пожилой женщины, у которой похитили украшения и около 2 тысяч евро.
Инцидент произошел 24 октября 2025 года. Пенсионерку и ее 64-летнюю знакомую избили, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Следствие установило, что сиделка ранее украла ключи и передала сообщникам информацию о деньгах и ценностях. Все трое помещены под арест.
