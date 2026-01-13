В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов

АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. В Казахстане создадут комиссия по расследованию опасного сближения в небе над Шымкентом лайнеров авиакомпании «Победа» и Uzbekistan Airways, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта республики.
«Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ», — сообщили в министерстве.
Ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация об инциденте в воздушном пространстве страны: 10 января над небом города Шымкента, на юге Казахстана, два самолета оказались настолько близко друг к другу, что на обоих сработала система предупреждения столкновений TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Экипажи получили сигнал об опасном сближении и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.
В министерстве транспорта Казахстана подтвердили, что 10 января в 05.42 (03.42 мск) в зоне ответственности диспетчерского регионального центра Шымкента, во время обслуживания рейса PBD997 авиакомпании «Победа» по маршруту Внуково — Самарканд и рейса UZB9609 авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Термез — Москва произошло авиационное событие.