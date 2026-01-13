В Казахстане расследует сближение российского и узбекского самолетов

Ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация об инциденте в воздушном пространстве страны: 10 января над небом города Шымкента, на юге Казахстана, два самолета оказались настолько близко друг к другу, что на обоих сработала система предупреждения столкновений TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Экипажи получили сигнал об опасном сближении и своевременно приняли меры для предотвращения столкновения.