В Таганроге при утреннем обстреле ВСУ погибла мирная жительница

В Таганроге произошёл обстрел ВСУ, в результате которого погибла 65-летняя женщина. Трагедия случилась утром, когда она находилась на рабочем месте и убиралась в здании, которое было разрушено. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Спасатели ещё продолжают разбор завалов. В местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. Управление защиты от ЧС города организовало приём документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи», — подчеркнул Слюсарь.

Напомним, что ночная атака БПЛА на Ростовскую область оставила последствия в Таганроге. Были зафиксированы повреждения на двух производственных площадках и в восьми жилых домах (включая пять МКД и три ИЖС), а также повреждены шесть машин. В нескольких районах города был введён режим ЧС.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

