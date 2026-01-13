В Таганроге при утреннем обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Напомним, что ночная атака БПЛА на Ростовскую область оставила последствия в Таганроге. Были зафиксированы повреждения на двух производственных площадках и в восьми жилых домах (включая пять МКД и три ИЖС), а также повреждены шесть машин. В нескольких районах города был введён режим ЧС.