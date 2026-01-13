Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на два танкера в Чёрном море

«Танкер Matilda под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании “Казмунайгаз”, подвергся атаке БПЛА. Танкер Delta Harmony под флагом Либерии также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки», — говорится в заявлении ведомства.
При этом среди членов экипажей обоих судов, по данным министерства, пострадавших не оказалось. Кроме того, на момент происшествия погрузка нефти на суда ещё не производилась, а их грузовые танки были пусты. В связи с этим ущерба экспортным энергетическим ресурсам нанесено не было.
Напомним, что атака дронов на два танкера Delta Harmony и Matilda произошла 13 января. На судне Matilda, который находился под фрахтом у ТОО «НМСК Казмортрансфлот», был зафиксирован взрыв без последующего горения. Источники утверждают, что атаку совершили украинские БПЛА.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.