Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на два танкера в Чёрном море

Министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию о том, два танкера, находившиеся в акватории Чёрного моря подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В пресс-службе ведомства уточнили, что суда под флагами Мальты и Либерии были предназначены для перевозки казахстанской нефти.

Источник: Life.ru

«Танкер Matilda под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании “Казмунайгаз”, подвергся атаке БПЛА. Танкер Delta Harmony под флагом Либерии также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки», — говорится в заявлении ведомства.

При этом среди членов экипажей обоих судов, по данным министерства, пострадавших не оказалось. Кроме того, на момент происшествия погрузка нефти на суда ещё не производилась, а их грузовые танки были пусты. В связи с этим ущерба экспортным энергетическим ресурсам нанесено не было.

Напомним, что атака дронов на два танкера Delta Harmony и Matilda произошла 13 января. На судне Matilda, который находился под фрахтом у ТОО «НМСК Казмортрансфлот», был зафиксирован взрыв без последующего горения. Источники утверждают, что атаку совершили украинские БПЛА.

