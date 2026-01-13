В Уфе снежная глыба с крыши упала на подростка

В Уфе разбираются в обстоятельствах несчастного случая. В Ленинском районе города на 16-летнюю девушку с крыши многоквартирного дома упали снег и наледь. Пострадавшая юная уфимка получила травмы.
Следственный комитет начал проверку по этому факту. В рамках уголовного дела следователи выяснят, как управляющая компания дома исполняла свои обязанности по очистке крыши от снега и наледи.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.