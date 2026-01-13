Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе снежная глыба с крыши упала на подростка

СК проверит, почему наледь с крыши дома травмировала 16-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разбираются в обстоятельствах несчастного случая. В Ленинском районе города на 16-летнюю девушку с крыши многоквартирного дома упали снег и наледь. Пострадавшая юная уфимка получила травмы.

Следственный комитет начал проверку по этому факту. В рамках уголовного дела следователи выяснят, как управляющая компания дома исполняла свои обязанности по очистке крыши от снега и наледи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.