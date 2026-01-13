Ричмонд
Автомобиль перевернулся на внешней стороне ТТК

На внешней стороне Третьего транспортного кольца произошла авария, во время которой перевернулся автомобиль. На месте случившегося работают оперативные службы города. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла в районе дома 26Ас1 на Новохохловской улице.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал.

17 декабря 2025 года машина скорой помощи врезалась в автомобиль на пересечении Октябрьской и Трифоновской улиц. В результате их столкновения машина медиков перевернулась на бок. В ходе аварии никто не пострадал.

25 декабря в результате ДТП на внутренней стороне Северо-Восточной хорды в районе Щелковского шоссе перевернулся автомобиль, из-за чего движение в районе происшествия было временно затруднено.