Автомобиль перевернулся на внешней стороне ТТК

На внешней стороне Третьего транспортного кольца произошла авария, во время которой перевернулся автомобиль. На месте случившегося работают оперативные службы города. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Авария произошла в районе дома 26Ас1 на Новохохловской улице.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал.
17 декабря 2025 года машина скорой помощи врезалась в автомобиль на пересечении Октябрьской и Трифоновской улиц. В результате их столкновения машина медиков перевернулась на бок. В ходе аварии никто не пострадал.
25 декабря в результате ДТП на внутренней стороне Северо-Восточной хорды в районе Щелковского шоссе перевернулся автомобиль, из-за чего движение в районе происшествия было временно затруднено.