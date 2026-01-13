Автомобиль перевернулся на внешней стороне ТТК

На внешней стороне Третьего транспортного кольца произошла авария, во время которой перевернулся автомобиль. На месте случившегося работают оперативные службы города. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.