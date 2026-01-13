Fox News: законодатели США внесли законопроект на защиту Гренландии от Трампа

«Группа законодателей от обеих партий вносит законопроект, направленный на ограничение любых несанкционированных военных действий президента Дональда Трампа на фоне растущих дебатов по поводу его комментариев о приобретении Гренландии “тем или иным способом”», — пишет Fox News. Согласно информации телеканала, группа, занимающаяся этой инициативой, стремится заручиться более широкой поддержкой законопроекта и надеется на то, что дополнительные республиканцы поддержат усилия по ограничению финансирования любых несанкционированных военных действий против союзников США.