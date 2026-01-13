Fox News: законодатели США внесли законопроект на защиту Гренландии от Трампа

В США пытаются противостоять Трампу в вопросе Гренландии.
Группа американских законодателей от обеих партий в Конгрессе внесла законопроект, направленный на ограничение возможности президента Дональда Трампа проводить несанкционированные военные действия, в частности против Гренландии. Об этом сообщает телеканал Fox News.
«Группа законодателей от обеих партий вносит законопроект, направленный на ограничение любых несанкционированных военных действий президента Дональда Трампа на фоне растущих дебатов по поводу его комментариев о приобретении Гренландии “тем или иным способом”», — пишет Fox News. Согласно информации телеканала, группа, занимающаяся этой инициативой, стремится заручиться более широкой поддержкой законопроекта и надеется на то, что дополнительные республиканцы поддержат усилия по ограничению финансирования любых несанкционированных военных действий против союзников США.
Иниатива внесена на фоне дебатов, вызванных неоднократными заявлениями Дональда Трампа о заинтересованности США в приобретении Гренландии «тем или иным способом», которые вызвали озабоченность как в Дании, так и в Европе и у союзников Америки. Трамп, в числе прочего, заявлял о возможном военном захвате острова.