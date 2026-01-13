Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия

Уточняется, что о происшествии в понедельник вечером федеральная полиция Германии проинформировала правоохранителей Эссена (Северный Рейн-Вестфалия). Локомотив тянул за собой 20 цистерн с 25 тоннами опасных грузов каждая. На месте следователи обнаружили, что на рельсах были закреплены несколько металлических зажимов. По информации Bild, полиция Северного Рейна-Вестфалии не исключает, что они могли оказаться там по невнимательности. Недалеко от места происшествия находилась ранее стройплощадка, которая еще не полностью убрана. Следователи сейчас проверяют, происходят ли металлические зажимы оттуда или они были установлены преднамеренно.