Пациентка новокузнецкого роддома рассказала, как врачи свернули шею её ребёнку

«Родовой деятельности не было, никто никак не помог, была ночь, все хотели спать. В выписке написали, что гипоксия уже была всегда всю беременность, такой бред, ребёнок был абсолютно здоровым, на это есть подтверждающие УЗИ и скрининги. Нужно было делать ЭКС, а они заставляли рожать… Ребёнок попал в реанимацию, (им спасибо, вытащили с того света), ещё и шею свернули, потому что потуг не было, а его пытались из меня вытянуть», — написала пострадавшая.