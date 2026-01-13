Пациентка новокузнецкого роддома рассказала, как врачи свернули шею её ребёнку

Женщина утверждает, что, несмотря на имевшиеся рекомендации кардиолога о необходимости проведения кесарева сечения, медицинский персонал настоял на естественных родах. По её словам, родовая деятельность отсутствовала, а помощь со стороны врачей не оказывалась, что привело к развитию у ребёнка гипоксии. При этом в официальной выписке указали будто гипоксия наблюдалась в течение всей беременности, что не соответствовало действительности.
«Родовой деятельности не было, никто никак не помог, была ночь, все хотели спать. В выписке написали, что гипоксия уже была всегда всю беременность, такой бред, ребёнок был абсолютно здоровым, на это есть подтверждающие УЗИ и скрининги. Нужно было делать ЭКС, а они заставляли рожать… Ребёнок попал в реанимацию, (им спасибо, вытащили с того света), ещё и шею свернули, потому что потуг не было, а его пытались из меня вытянуть», — написала пострадавшая.
Пациентка также сообщила, что из-за тяжёлых родов и неорганизованности персонала едва сама не умерла. Этот случай произошёл ещё в 2023 году, но, несмотря на травму у малыша женщина не стала обращаться в суд. Она объяснила это тем, что все силы и средства уходили на восстановление ребёнка.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал трагедию в новокузнецком роддоме № 1 результатом преступной халатности. По его словам, допуск больного человека к работе с новорождёнными, особенно с недоношенными детьми с дефицитом веса, является чудовищным непрофессионализмом. Милонов подчеркнул, что такие младенцы крайне уязвимы и требуют абсолютной стерильной чистоты и заботы.
