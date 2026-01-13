Два пассажирских самолета опасно сблизились над Казахстаном из-за диспетчера

Два пассажирских самолета авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways опасно сблизились в небе над Казахстаном. Инцидент произошел 10 января, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.
По словам представителей ведомства, первый борт летел из Москвы в Самарканд, а второй — из Термеза в Москву. Для расследования случившегося будет создана специальная комиссия. Предварительно, причиной инцидента стала ошибка диспетчера.
— Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, — передает «Интерфакс».
23 декабря 2025 года самолет авиакомпании «Победа», который летел из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.
Ранее самолет Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из столичного аэропорта Домодедово на таиландский остров Пхукет, подал сигнал бедствия спустя примерно час после взлета. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».