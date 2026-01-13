Власти Казахстана заявили о «серьезном инциденте» с самолетом «Победы»

Самолеты авиакомпаний Uzbekistan Airways и «Победа» опасно сблизились в небе над Казахстаном 10 января. Об этом сообщает издание Tengri со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта Казахстана.
«10 января, около 05:42 (по времени Астаны), в зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997 направлением Внуково — Самарканд авиакомпании Победа и рейса UZB9609 по направлению Термез — Москва авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — сообщили в министерстве.
Рейс PBD997 авиакомпании «Победа» выполняет Boeing 737. Согласно данным сайта Flight Radar, 10 января самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 00:55 и приземлился в Самарканде в 06:43 (04:43 мск).
Рейс UZB9609 авиакомпании Uzbekistan Airways выполняет самолет Airbus A320. 10 января судно вылетело из Термеза в 04:16 (02:16) и прибыло во Внуково в 06:26.
В Минтрансе отметили, что происшествие классифицировали как серьезный авиационный инцидент.
Пресс-служба авиакомпании «Победы» сообщила, что риска опасного сближения с другим самолетом не было. Авиакомпания подчеркнула, что диспетчер передал экипажу указание сменить эшелон полета. «Экипаж воздушного судна выполнил маневр безопасно — в соответствии с инструкцией», — написали в телеграм-канале компании.
Пресс-служба «Победы» добавила, что свое расследования также начала Росавиация.