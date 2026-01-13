Бастрыкин поручил ускориться с расследованием дела о взрыве в Тобольске, где погиб ребенок

Ранее Александр Бастрыкин ставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в максимально сжатые сроки завершить расследование уголовного дела о взрыве бытового газа в частном доме в Тобольске Тюменской области. В результате ЧП погиб семилетний мальчик и была травмирована его мама. ЧП произошло вечером 12 марта 2025 года. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Поводом для проверки стал сигнал от жительницы региона, которая заявила о несогласии с ходом установления обстоятельств трагедии и отсутствием привлеченных к ответственности лиц почти через год после инцидента. В результате ЧП женщина потеряла племянника. Ребенок скончался от полученных травм. Его мама — 40-летняя женщина — получила ожоги различной степени тяжести. Уголовное дело по факту инцидента расследуется в следственном управлении СК России по Тюменской области. Подробнее о трагедии читайте в материале URA.RU.