Бастрыкин поручил ускориться с расследованием дела о взрыве в Тобольске, где погиб ребенок

Поводом для проверки стал сигнал от жительницы региона, которая заявила о несогласии с ходом установления обстоятельств трагедии и отсутствием привлеченных к ответственности лиц почти через год после инцидента. В результате ЧП женщина потеряла племянника. Ребенок скончался от полученных травм. Его мама — 40-летняя женщина — получила ожоги различной степени тяжести. Уголовное дело по факту инцидента расследуется в следственном управлении СК России по Тюменской области. Подробнее о трагедии читайте в материале URA.RU.