Над Казахстаном опасно сблизились два пассажирских самолета

Над Казахстаном сблизились два самолета (архивное фото).
Над территорией Казахстана 10 января произошло опасное сближение двух пассажирских самолётов — лайнеров авиакомпаний «Победа» и Uzbekistan Airways. Об этом сообщили в казахстанском Департаменте по расследованию происшествий на транспорте.
«В зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997… авиакомпании “Победа” и рейса UZB9609… авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — сообщил Департамент по расследованию происшествий на транспорте Минтранса Казахстана, их данные приводит «Интерфакс». Событие произошло около 05:42 по времени Астаны.
Согласно классификации, в основу которой положены казахстанские правила расследования, инцидент отнесен к категории «серьезных». К таковым относятся опасные сближения, при которых для предотвращения столкновения требуется выполнить маневр уклонения. Срок расследования, как правило, не должен превышать трех месяцев.