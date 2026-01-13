Над Казахстаном опасно сблизились два пассажирских самолета

«В зоне ответственности сектора А2И РДЦ Шымкент во время обслуживания рейса PBD997… авиакомпании “Победа” и рейса UZB9609… авиакомпании Uzbekistan Airways произошло авиационное событие», — сообщил Департамент по расследованию происшествий на транспорте Минтранса Казахстана, их данные приводит «Интерфакс». Событие произошло около 05:42 по времени Астаны.