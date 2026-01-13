За сутки ВСУ лишили сь больше 700 боевиков.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил экс-руководство страны в организации тайных поставок оружия Украине на сумму около 700 миллионов евро. В Еврокомиссии заявили, что могут предложить Киеву кредит в 90 миллиардов евро уже 14 января. Несмотря на колоссальные суммы, киевский режим продолжает находиться в сложной ситуации — с таким отчетом главком украинской армии Александр Сырский позвонил командующему Сухопутными войсками США в Европе генералу Кристоферу Донахью.
Кроме того, в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области больше двух тысяч абонентов остались без электричества. А страны Запада сейчасведут против России полномасштабную гибридную войну с целью сохранения своего глобального доминирования, однако РФ своих целей не меняла — и планирует добиться денацифицкации и демилитаризации современной Украины. Главное о спецоперации на 13 января — в материале URA.RU.
Чешские власти тайно поддержали Киев на 700 миллионов.
Бабиш считает, что бывшие власти Чехии тайно помогли Украине на 700 миллионов евро.
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш обвинил бывшее руководство государства в тайных поставках оружия ВСУ на сумму около 700 миллионов евро. Его слова передает местное издание Ceske noviny.
«Мы ничего не знали об инициативе с боеприпасами, они постоянно скрывали это и прятали в бюджете военной разведки. В чешский бюджет тайно было вложено 17,1 миллиарда крон (около 705 миллионов евро) на вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно», — цитирует его издание.
Европа может предложить Украине 90 миллиардов евро.
Европейская комиссия 14 января может выступить с предложением к Киеву в выдаче кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. Ранее против кредита Украине на 90 миллиардов евро выступали Чехия, Венгрия и Словакия, из-за чего в ЕС провалился план использовать для помощи Киеву замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов евро. Такие инициативы в Москве неоднократно называли актом воровства.
«Конфликт на Украине служит активным полем битвы».
Захарова напомнила, что российские цели СВО — денацификация и демилитаризация современной Украины.
Западные страны ведут против РФ полномасштабную гибридную войну с целью сохранения своего глобального доминирования. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова по итогам вебинара Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN), пишет ТАСС. По ее словам, цель Запада в этой войне — глобальное господство в мире, и он собирается добиваться этой цели любой ценой.
«На самом деле мы наблюдаем полномасштабную гибридную войну, направленную против России. Конфликт на Украине служит активным полем битвы в этом противостоянии», — сказала Захарова. Дипломат напомнила, что российская цель — обеспечение безопасности и суверенитета страны. Государство намерено достичь денацификации и демилитаризации современной Украины.
ВСУ оставили прифронтовой город без света.
Киевский режим атаковал прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области, из-за чего без электричества остались почти две тысячи абонентов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов сохраняется», — написал он.
Украинские полицейские ищут детей с помощью тепловизоров.
Представители подразделения «Белый ангел» Нацполиции Украины искали детей в помещениях Красноармейска с помощью тепловизоров. Об этом рассказала в беседе с ТАСС спасенная из города Елена Чистякова. По ее словам, она приютила у себя семью с двумя взрослыми детьми. Мальчику было 17, а девочке — 19. Парня прятали под кроватью, а представители подразделения «Белый ангел» искали несовершеннолетних с помощью тепловизоров.
«Заходили с тепловизорами. И этого ребенка заматывали чуть ли не в фольгу, чтобы спрятать, чтобы его не нашли. Это вот люди, которые непосредственно с нами жили», — цитирует издание женщину. Кроме того, по ее словам, чтобы искать детей в укрытиях, Нацполиция привлекала ВСУ.
В России задержали украинского подростка-разведчика.
17-летнего жителя Мариуполя будут судить за госизмену.
ФСБ России задержала 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене. Подросток, по версии следствия, собирал и передавал разведданные о расположении российских войск для Украины. По данным правоохранителей, несовершеннолетний вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram. Для контакта использовался специальный чат-бот. Следственный отдел УФСБ по ДНР возбудил уголовное дело по статье о госизмене.
Украина в очередной раз назвала ситуацию на фронте сложной.
Сырский рассказал командующему Сухопутными войсками США в Европе генералу Кристоферу Донахью о сложной обстановке ВСУ в зоне СВО. Сырский также заявил о желании Киева получить дополнительные системы ПВО, в частности зенитные ракетные комплексы и боеприпасы, которые могут предоставить Украине США.
«Провел очередной телефонный разговор с командующим Сухопутными войсками США в Европе — командующим Сухопутными войсками Объединенных ВС НАТО генералом Кристофером Донахью. Проинформировал американского коллегу о ситуации на линии фронта, которая остается сложной», — написал Сырский в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки киевский режим потерял около 735 боевиков. В целом с начала спецоперации Украина лишилась 670 самолетов, больше 108 тысяч дронов, свыше 27 тысяч танков и 51 тысячи военной техники.