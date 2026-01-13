Украина отчиталась о сложной для ВСУ ситуации на фронте: главное об СВО к 13 января

«Заходили с тепловизорами. И этого ребенка заматывали чуть ли не в фольгу, чтобы спрятать, чтобы его не нашли. Это вот люди, которые непосредственно с нами жили», — цитирует издание женщину. Кроме того, по ее словам, чтобы искать детей в укрытиях, Нацполиция привлекала ВСУ.