Bloomberg: Гренландия исключила возможность присоединения к США

Гренландия заявила, что выбирает Данию, а не США.
Автономная территория исключает возможность присоединения к США и в текущей геополитической ситуации выбирает союз с Данией. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
«Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию», — заявил Йенс-Фредерик Нильсен, его слова передает агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что остров выбирает тот статус-кво, который известен сегодня, — быть частью Королевства Дания, что на время откладывает дебаты о полной независимости.
Гренландия является автономной территорией в составе Дании, которая самостоятельно управляет большинством внутренних вопросов, в то время как внешняя политика и оборона остаются за Копенгагеном. В последнее врем президент США неоднократно заявлял, что присматривается к острову и планирует установить над ним контроль «тем или иным образом», включая военный захват.