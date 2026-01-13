Bloomberg: Гренландия исключила возможность присоединения к США

«Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию», — заявил Йенс-Фредерик Нильсен, его слова передает агентство Bloomberg. Он подчеркнул, что остров выбирает тот статус-кво, который известен сегодня, — быть частью Королевства Дания, что на время откладывает дебаты о полной независимости.