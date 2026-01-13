Ричмонд
Reuters: атакованный у объекта КТК танкер зафрахтован американской Chevron

Судно направляется в порт, сообщили в компании.

Источник: Аргументы и факты

Американская нефтекомпания Chevron сообщила, что информирована об инцидентах с судами в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море, так как один из танкеров был зафрахтован компанией, пишет Reuters.

По данным компании, все члены экипажа находятся безопасности, судно направляется в порт.

В компании рассказали, что Chevron отлеживает ситуацию с танкерами и взаимодействует с оператором судна и властями.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что в акватории Черного моря вблизи терминала КТК атаке беспилотников подверглись танкеры Matilda и Delta Harmony, экипаж не пострадал.