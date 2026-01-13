В Казахстане будут расследовать опасное сближение пассажирских самолетов

«Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев», — рассказали в Минтрансе Казахстана.