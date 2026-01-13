Ричмонд
В Казахстане будут расследовать опасное сближение пассажирских самолетов

В Казахстане заявили об опасном сближении двух пассажирских самолетов в небе над страной.

Источник: Аргументы и факты

В небе над Казахстаном произошло опасное сближение двух самолетов, для проведения расследования министерство транспорта сформирует специальную комиссию, пишет Avianews.kz.

По данным портала, инцидент произошел утром 10 января. Два пассажирских самолета «пролетели на опасно близком расстоянии, едва избежав столкновения».

«Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев», — рассказали в Минтрансе Казахстана.

Ранее сообщалось, что летевший из Дубая в Екатеринбург самолет экстренно приземлился в Ашхабаде.