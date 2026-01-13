Ричмонд
Полиция Ирана сообщила о задержании почти 300 участников протестов

Во время протестов в Иране задержаны 297 человек. Об этом сообщил глава полицейского управления Ирана по обеспечению общественной безопасности в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

Источник: Reuters

В полиции утверждают, что задержанные «принимали участие в разрушении религиозных, государственных и общественных учреждений, а также совершали террористические нападения на сотрудников органов безопасности».

В Комитете по поддержке прав человека в Иране (CSDHI) сообщили Franceinfo, что в 80 городах Ирана были задержаны 3,2 тыс. человек. Базирующаяся в США правозащитная организация HRANA сообщала о 10 тыс. задержанных.

Протесты в Иране начались в конце декабря после обвала национальной валюты и резкого роста цен, участники акций требуют смены политического режима. По последним данным HRANA, число жертв достигло 2 тыс. человек. Аналогичную оценку привел неназванный иранский чиновник в беседе с Reuters. Президент США Дональд Трамп пообещал оказать протестующим помощь.

